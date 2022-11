Jeremy Rifkin a TPI | “L’Età del Progresso ad ogni costo è finita”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Uragani, incendi, siccità, alluvioni. Cosa sta accadendo sul pianeta Terra?«La Terra si sta rinaturalizzando. Le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico non sono altro che reazioni naturali di un pianeta che segue le regole della termodinamica in un ecosistema in cui tutto è interconnesso. Abbiamo a lungo pensato di poter costringere la natura ad adattarsi ai bisdella nostra specie, ma ora siamo noi a doverci adattare a un mondo imprevedibile. Oppure affronteremo la sesta estinzione di massa della storia della Terra». L’essere umano ne è consapevole?«La coscienza umana sta cambiando di fronte agli sconvolgimenti portati dalle pandemie e dal surriscaldamento del clima. Questi fenomeni distruggono la vita delle persone e l’economia: per noi sono un problema, ma non lo sono affatto per il nostro pianeta, che si sta semplicemente rinaturalizzando». Come ...