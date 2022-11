Italia | Mancini convoca 31 calciatori | ci sono Chiesa e tre esordienti

Trentuno i giocatori selezionati da: prima chiamata per gli juventini Fagioli e Miretti, così come per l'attaccante classe 2006 dell'Udinese Simone Pafundi (già convocati in passato ma solo per lo stage). Torna a distanza di un ...TORINO - Le prestazioni con la Juventus sono state notate anche da Roberto. Il commissario tecnico infatti ha convocato in Nazionale i due giovani Fagioli e Miretti, oltre a Chiesa appena tornato a disposizione dopo il lungo infortunio. Con Bonucci e Gatti, sono 5 ...Dopo una giornata di contatti molto intensi, il ct Roberto Mancini ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo per le partite contro Albania e Austria in programma il 16 e il 20 novembre. Ecco l’elenco: Por ...Fuori dal Mondiale, la Nazionale di Roberto Mancini si prepara per le ultime due amichevoli del 2022 con Albania e Austria: gli Azzurri affronteranno la nazionale di Reja il 16 novembre alle 20.45 a T ...