Italia-Francia | interviene la Ue | vertice straordinario sui migranti per chiudere la crisi

(Di venerdì 11 novembre 2022) L?Europanella querelle tradopo il caso Ocean Viking e mette in agenda una riunione straordinaria dei ministri dei Ventisette per far tornare a sedere Parigi e Roma...

...nelle linee guida per alcune indicazioni cliniche " prosegue la nota - inil suo utilizzo risulta ancora fortemente limitato rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei: in, per ...I migranti irregolari sono rispediti, a piedi, sotto scorta della polizia, in. 11 novembre 2022Milano, 11 nov. (askanews) - A Menton, cittadina francese al confine con l'Italia, la polizia ha intensificato i controlli ai posti di frontiera ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...