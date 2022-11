Italia-Australia | Lamaro | “Proviamo a sfruttare le nostre occasioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Micheleha parlato alla vigilia della seconda sfida dell’Italrugby alle Autumn Nations Series. Gli Azzurri sfideranno l’al Franchi di Firenze. Così il capitano della squadra di Crowley: “Loro sono una squadra importante. Sono venuti in Europa per giocare cinque partite, quindi è chiaro che dovranno fare un po’ di turnover. Fra un anno c’è la Coppa del Mondo e hanno tutti giocatori che sono in lista, probabilmente qui non ci sono i super titolari di sempre ma hanno voglia di farsi vedere e questo ci esporrà a delle criticità. Noi dovremmo essere bravi a contenere questa voglia di fare per poi riuscire ale”. SportFace.