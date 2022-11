Israele | Usa contro Ben Gvir per rabbino estremista Kahane

(Di venerdì 11 novembre 2022) Gl Usa hanno definito "aberrante" la partecipazione del leader della destra radicale Itamar Benalle celebrazioni in ricordo delMeirche fu messo fuori legge daper ...

...del rabbino Meir Kahane che fu messo fuori legge daper razzismo e terrorismo. Lo riportano i media israeliani citando una dura dichiarazione del portavoce del Dipartimento di statoNed ...... le maggiori opportunità di crescita si intravedono per gli, primo importatore mondiale di ...e bevande di maggiore qualità' Tra i Paesi emergenti degni di nota si segnalano nel Middle East, ...TEL AVIV, 11 NOV - Gl Usa hanno definito "aberrante" la partecipazione del leader della destra radicale Itamar Ben Gvir alle celebrazioni in ricordo del rabbino Meir Kahane che fu messo fuori legge da ...Previsto l’arrivo di almeno 30mila appassionati, già acquistati circa 20mila tagliandi per assistere alle partite della rassegna iridata. Ieri l’annuncio di collegamenti fra lo scal ...