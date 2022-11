Irene Pivetti | la Cassazione sul sequestro da 3 | 5 milioni di euro | «Le sue società scatole vuote»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo ildi 3,5dinei confronti, la Corte difornisce i motivi della decisione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano che vede indagata l’ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio con altre 5 persone, per circa 8didi ricavi sottratti al fisco. Lo scrive lanelle motivazioni del verdetto di conferma del, spiegando comeabbia avuto un ruolo «fittizio» come acquirente della Only Italia di Hong Khong, un network societario «di assoluta inconsistenza, di inesistenza giuridica e economica e sprovvisto di conto corrente e di personale». Per i giudici della Corte, il Tribunale del ...

Dopo il sequestro di 3,5 milioni di euro nei confronti, la Corte di Cassazione fornisce i motivi della decisione nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che vede indagata l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e ...Con "motivazione congrua e priva di criticità" è stato disposto il sequestro di 3,5mln di euro nei confronti dinell"inchiesta della Procura di Milano che la vede indagata per evasione fiscale e autoriciclaggio insieme ad altre 5 persone, per circa 8mln di euro di ricavi sottratti al fisco. Lo ...La Cassazione si è pronunciata sull'inchiesta che riguarda Irene Pivetti. Ad avviso degli ermellini, il Tribunale del riesame, in modo corretto - dopo che il 29 novembre 2021 il gip ...L'ex presidente della Camera coinvolta assieme all'ex pilota di rally Isolani in una indagine per evasione fiscale e autoriciclaggio con al centro tre Ferrari ...