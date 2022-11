Insulti contro il ministro Valditara su un muro a Bari | la Lega | “Giù le mani dal ministro | autori saranno figli di papà con i soldi in tasca”

Orizzonte Scuola

... e sotto casa di Roberto sono comparse scritte eperchè i suoi compaesani lo avevano ...Lazio e l'Fnsi hanno organizzato un presidio davanti al palazzo di giustizia di Roma per protestare...Una scritta offensiva sul muro davanti alla scuola, rivolta al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Accade a Bari e a segnalare l'episodio è Fabio Romito, consigliere regionale della Lega. '... Insulti contro il ministro Valditara, la Lega: “Giù le mani dal ministro” 2' di lettura 11/11/2022 - Da giovani non possiamo restare in silenzio di fronte una questione che è diventata inaccettabile: antidemocraticità, mancanza di rispetto, arroganza e insulti alle persone, ...Striscia la notizia consegna il tapiro d'oro a Chiara Ferragni ma i commenti contro di lei e la sua famiglia sono veri insulti ...