Infortunio Kvaratskhelia | recupera per Napoli-Udinese? Le sensazioni

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilsi appresta a giocare l’ultima gara di questo faticoso 2022, poi ci sarà il rompete le righe in vista del Mondiale. Alla fine saranno soltanto 5 i calciatori azzurri che partiranno per il Qatar, ciò significa che Spalletti avrà a disposizione gran parte del gruppo con cui potrà programmare l’assalto allo scudetto. Assalto che passa anche dalla fondamentale tappa. I friulani sono l’ultimo ostacolo di questo anno sola: superarlo con i tre punti significherebbe aumentare il distacco dalle dirette avversarie, considerando che sono in programma le sfide tra Milan-Fiorentina, Juventus-Lazio e Atalanta-Inter. Insomma, ilha un’altra occasione da non fallire. FOTO: Getty –...