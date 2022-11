Indossa un sex toy contenente le ceneri del fidanzato | fermata ai controlli aeroportuali di Abu Dhabi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una studentessa di legge australiana è stata sorpresa a cercare di superare idi sicurezza dell’aeroporto con ledel suomorto nascoste in un sex toybile. Lo ha rivelato la stessa protagonista della vicenda, in un video diventato virale di TikTok. Sarah Button, 23 anni, stava per imbarcarsi su un volo negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu, mentreva un plug analeledel suo defunto amante quando i funzionari della sicurezza hanno lanciato l’allarme. “Hanno preso me e la mia amica da parte senza molte spiegazioni”, ha detto, aggiungendo che è stata costretta a chiamare suo padre per ottenere aiuto dall’ambasciata australiana. Button, il cui filmato di Tiktok aveva ottenuto 4,9 milioni di ...

leggo.it

... maxi - multa di 900 euro alla mamma dopo la denuncia dei vicini Il racconto su TikTok La studentessa di legge ha raccontato in uno dei suoi account su TikTok che iltoy in questione era uno dei ...Su Instagramtoys come collane e sfida la censura mostrando il seno senza veli, coprendo i capezzoli con emoticon: 'Trent'anni fa ho pubblicato un libro intitolato S. E. X. Oltre alle ... Indossa il sex toy con le ceneri del fidanzato e viene fermata alla dogana: «Voglio continuare a viaggiare con "Ho cercato di spiegare che non si trattava di un'arma ma non hanno preso molto bene il mio linguaggio esplicito", ha detto Sarah Button Le ceneri del suo fidanzato defunto racchiuse in un sex toy. Le ...Aveva le ceneri del fidanzato nel sex toy. Mentre viaggiava con il giocattolo erotico ha avuto problemi alla dogana. Ecco come ha risposto Sarah Button.