Incidente in monopattino sotto casa di Ciampi | Antonio muore dopo tre giorni Si indaga sulla dinamica

Cade con ile muore dopo il ricovero in ospedale ma è giallo sulla dinamica dell'. È accaduto mercoledì scorso a Roma. A perdere la vita è Antonio Supino , 71enne, che dopo la caduta è stato ...Cade con ile muore dopo il ricovero in ospedale ma è giallo sulla dinamica dell'. È accaduto mercoledì scorso a Roma davanti alla casa del presidente Ciampi. A perdere la vita è Antonio ...Cade con il monopattino e muore dopo il ricovero in ospedale ma è giallo sulla dinamica dell'incidente. È accaduto mercoledì scorso a Roma. A perdere la vita ...Le sue condizioni sono critiche CASTIGLIONE D'ORCIA — Un ragazzino minorenne versa in condizioni critiche dopo un'incidente avvenuto intorno alle 16,50 di questo pomeriggio mentre era in monopattino.