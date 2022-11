In centro città la foto che umilia Putin davanti al mondo | Guarda

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nella mattinata di oggi, venerdì 12 novembre, è stato completato il ritiro delle truppe russe da Kherson: la comunicazione è arrivata direttamente dal Cremlino, dal ministero della Difesa, citato dalla Tass. Le forze di invasione al servizio di Vladimir, così, si sono trasferite sulla riva sinistra del Dnper. Ma, si apprende, Kherson resterà territorio russo, nonostante il ritiro. In questo caso l'annuncio è del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il quale ha sottolineato che il suo status è certificato per legge e non ci possono essere cambiamenti. Mosca infatti con il referendum-farsa di fine settembre ha annesso la regione di Kherson, insieme ad altri tre territori (Dontesk, Lugansk, Zaporizhzhia). Il referendum non è mai stato riconosciuto dalla comunità internazionale, ma due giorni fa il Cremlino ha annunciato il ritiro delle truppe russe dalla ...

