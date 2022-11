LA NAZIONE

Lavora al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ed è stata eletta nel Consiglio Direttivo di Arga Toscana, l'Associazione dei giornalisti per l'ambiente, l'agricoltura e le energie ......ha convocato in Arcivescovado il presbiterio diocesano e i collaboratori di curia per l'... con quello che questocomportava. Oggi rivolgiamo al vescovo Marco il nostro grazie che ... Importante incarico associativo per la giornalista valdarnese Paola Saviotti - Cronaca Lavora al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ed è stata eletta nel Consiglio Direttivo di Arga Toscana, l’Associazione dei giornalisti per l’ambiente, l’agricoltura e le energie rinnovabili.La docente universitaria e responsabile del centro dell’ospedale San Martino è l’unica rappresentante italiana nel comitato che riunisce i migliori specialisti ...