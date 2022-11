Immigrazione | Meloni “Dalla Francia reazione incomprensibile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quando si parla di ritorsioni, qualcosa non funziona. Sono rimasta molto colpitaaggressiva del governo francese,e ingiustificata. La nave Ocean Viking è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in, ha 234 migranti, questo ha generato unamolto dura nei confronti dell'Italia che da inizio hanno ha fatto entrare quasi 90mila migranti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa. “L'Italia dev'essere l'unico porta di sbarco dei migranti? Questo non c'è scritto in nessun accordo. Credo che questo non sia giusto e quando si dice che l'Italia non si è comportata come uno stato responsabile; segnalo che lo stesso giorno ha fatto sbarcare 600 persone. Ora, di fronte a 234 persone, saltano ...