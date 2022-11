Il soul mi ha cambiato la vita Bruce Springsteen torna alle origini

(Di venerdì 11 novembre 2022) «La prima volta che ho ascoltato musicaero in cucina con mia madre. L'ascoltavo di mattina mentre mi preparavo per andare a scuola. Poi ho suonato in piccole band e i proprietari dei locali ci chiedevano di mettere in scaletta “man” e “Mustang Sally”. Era fondamentale conoscere quei classici. Fin dall'adolescenza ho studiato quelle canzoni e le ho cantate intensamente». A parlare ènell'intervista esclusiva concessa a Virgin Radio e trasmessa su virginradio.it e Virgin Radio Tv. Il Boss parla del suo nuovo album di cover «Only the strong survive» uscito l'11 novembre e dedicato alla grande tradizione musicale statunitense a cavallo tra gli anni '60 e '70. Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray e Scott Walker sono solo alcuni degli autori e ...

Solo i forti sopravvivono, nel nome del soul con Bruce Springsteen «La prima volta che ho ascoltato musica soul ero in cucina con mia madre. L'ascoltavo di mattina mentre mi preparavo per andare a ...Only the Strong Survive, ovvero «solo i forti sopravvivono». Così Bruce Springsteen ha deciso di chiamare il suo nuovo album, ventunesimo in carriera e secondo in cui The Boss mette la sua voce al ser ...