Il Sassuolo cade sul campo dell’Atalanta

(Di venerdì 11 novembre 2022) IlPrimavera perde 2-0 sul. Il risultato si sblocca all’8’ con una sfortunata deviazione di Loeffen su cross dalla sinistra di Vorlicky che beffa Zacchi e manda l’Atalanta in vantaggio. Ilnon si scoraggia, prende in mano il pallino del gioco e crea alcune buone palle gol con Abubakar, Casolari, Pieragnolo, Lombardo e Bruno senza però trovare l’occasione giusta per il pari. Secondo tempo sulla falsariga della prima frazione di gioco con i neroverdi alla ricerca del gol ma una veloce ripartenza di De Nipoti al 66’ porta sul 2-0 i padroni di casa, risultato che rimane fissato fino al triplice fischio. Ora anche per il Campionato Primavera 1 TIM scatta la lunga sosta per il Mondiale in Qatar e in seguito per le festività natalizie. La ripresa è prevista per il 7 gennaio 2023 con la ...