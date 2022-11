Il ritorno di Leopard Yachts con il nuovo modello da 28 metri

(Di venerdì 11 novembre 2022)si rilancia con la costruzione di un, e primo,di 28, realizzato in collaborazione con Permare e Optima Design. Nato dall’intraprendenza della famiglia Picchiotti nel 1973, lo storico cantiereera stato acquisito dalla società Seven Stars Marina & Shipyard. Fino a 32 nodi di velocità per28 Il28 si presenta con un layout moderno e un’efficienza migliorata rispetto agli ultimi modelli usciti. Il design interno ed esterno è stato curato da Andrea Ramasco, mentre l’architettura navale è stata affidata a Permare Shipyard e Optima Design. Realizzato in vetroresina, l’imbarcazione ha un baglio di 6,8e un pescaggio massimo di ...

Difesa Online

... la visual novel che ruota tutta attorno al caffè fa il suocon un secondo capitolo! Nei ... · ONI: Road to be the Mightiest Oni di KENEI DESIGN e CloudedEntertainment : impersona un ...Questa decisione ha avuto importanti ramificazioni: anche se Raytheon ha annunciato unalla ... Essi avrebbero dovuto essere sostituiti almeno parzialmente da un numero imprecisato di2, ... Lettera a Difesa Online: il ritorno del Leopard-1 Come ogni stagione anche questo autunno porta con sé molte novità dal punto di vista stilistico. Il ritorno degli anni 2000 con jeans a vita bassa e scarpe dalle suole esagerate segna un punto di ...