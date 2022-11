Il report segreto che inchioda le Ong fa insorgere la Lega | la mossa sui migranti

(Di venerdì 11 novembre 2022) «L'Unione europea deve fare chiarezza sul documento riservato Frontex sull'immigrazione nel Mediterraneo». Lapresenta un'interrogazione alla Commissione Ue in seguito alla notizia del rapporto dell'agenzia che vigila sulle frontiere europee, in cui si afferma che la presenza delle navi delle Ong «continua a essere un ulteriore pull factor (fattore d'attrazione, ndr) per iche partono dalla Libia per raggiungere l'Italia». L'interrogazione è firmata dai deputati europei Antonio Maria Rinaldi (primo firmatario), Annalisa Tardino, Marco Campomenosi, Marco Zanni e Alessandro Panza. Gli eurodeputati ricordano che il documento evidenzia come iprima di partire si informino della presenza di navi delle Ong vicine alle coste libiche. «Abbiamo presentato l'interrogazione perché venga fatta luce su tutto questo: l'Ue è a ...

Il Tempo

... cosa che sembra sottendere, come accennato, un accordoperché il ritiro avvenisse in buon ... Il 9 novembre, quando isegnalavano che i russi stavano lasciando la città di Kherson , l'...Secondo ildell'associazione, nei cantieri ci sono state morti non chiarite sia a causa di ... Non é unche questo paese sia un paese di uomini, dove le donne devono chiedere permesso ai ... "Ong e reti criminali spingono i migranti verso l'Italia". Il report segreto spiega l'emergenza Il flusso continuo dei migranti verso le coste italiane trova una spiegazione all'interno di un dossier riservato, che conferma il ruolo ...Le rivelazioni del "New York Times" sul “Piano Mariupol” che prevedeva l’hackeraggio a Clinton in cambio di mano libera su ...