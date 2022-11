“Il quaderno della cucina vegetale” di Marco Boscarato

Leggi su lilymag

(Di venerdì 11 novembre 2022) I piatti vegetariani e vegani sono sempre di più al centro dell’attenzione, tanto che ormai ne parlano in modo approfondito e favorevole anche gli chef più conosciuti e seguiti. In questi giorni è uscito in libreria , edito da Kellermann Editore. Il libro, in un’elegante edizione che piacerà agli appassionati sia di letteratura sia di, offre una panoramica sullatradizionale italiana declinata in chiave “” attraverso una quarantina di ricette che spaziano dall’antipasto al dolce . “Il” diventa così una bella occasione per esplorare nuovi sapori e alternative, senza rinunciare alla grandissima tradizione gastronomica ma anzi, aggiungendo ad essa salute, creatività e sapori accattivanti e inattesi. L’autore, nato a ...