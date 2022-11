(Di venerdì 11 novembre 2022) Il 31 agosto 2018 Eric Maxim Choupo-Moting firma un contratto con il PSG di Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani. Il PSG degli sceicchi senza fondo che prende a parametro zero un oscuro attaccante dello Stoke di ventinove anni, reduce da una stagione da 5 gol in Premier League con annessa retrocessione. «È un giocatore che sa essere decisivo partendo dalla panchina» aveva commentato quello strano momento di calciomercato Tuchel, che lo aveva allenato anni prima quando sedeva sulla panchina del Mainz e che quindi era probabilmente l’uomo che lo aveva voluto in squadra. Il suo arrivo, comunque, era rimasto un mistero, una di quelle storie buffe che nel calcio non succedono quasi mai. A Parigi Choupo-Moting aveva affrontato con filosofia questa sua condizione da meme, vaso di coccio in mezzo a vasi di diamante, accettando il suo ruolo da comprimario, giustificando anche le battute sul suo ...

L'Ultimo Uomo

Tra questi figura pure il Bayern Monaco, che dopo l'addio in estate diè tuttora alla ricerca di uncentravanti . 'Il Bayern è un club molto grande, ovviamente, ma io penso giorno ...... si è lamentato in maniera eccessiva per l'espulsione del compagno, accusando il ...per aver incassato l'ultimo cartellino rosso della sua carriera che segna l'avvio di unpercorso, ... Calcio, come Choupo-Moting è diventato il nuovo Lewandowski | L'Ultimo Uomo Una delle guardie del corpo di Lewandowski è indagata in Polonia per apologia di nazismo: scandalo per la federazione polacca Scandalo attorno alla federazione polacca e una brutta figura in termini d ...I ragazzi del ct Michniewicz puntano a passare i gironi per la prima volta dal 1986. Tutto sulla Polonia: la rosa, la formazione tipo e i consigli per il fantamondialeContentsI ragazzi del ct Michniew ...