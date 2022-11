Il giudice ha chiesto dei Rolex Totti e Ilary in tribunale | ma le bocche sono cucite

AgrigentoNotizie

Nella sentenza di questo pomeriggio, fa sapere il quotidiano locale che cita il, che la ragazza avrebbel' annullamento del matrimonio "lamentando di essere stata costretta a sposarsi ...... a Donatella Hodo, la ragazza che prima di farlo haperdono all'amore suo e per la cui morte ha invocato a sua volta perdono ildella Sorveglianza Vincenzo Semeraro che l'ha seguita ... Chiude l'attività e fa sparire il frigo, il giudice lo assolve: "Fatto tenue" Nelle scorse ore si è svolta la seconda udienza del processo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Al centro del contendere la sparizione delle borse e dei Rolex ...Da sottosegretario alla Giustizia e magistrato in aspettativa, Ferri accompagnò a palazzo Grazioli Amedeo Franco, membro del collegio di Cassazione che condannò l'ex premier, per almeno tre volte tra ...