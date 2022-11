Il giornali progressisti non si smentiscono mai | fanno il tifo per Macron e contro l’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Schiaffo di Parigi al”. “affonda Giorgia”. “La Francia è delusa”. “Italia disumana”. Sono i titoli dei grandi quotidiani nazionali di provata fede progressista sul braccio di ferro con i cugini d’Oltralpe per la vicenda dell’Ocean Viking. A sfogliare la rassegna stampa odierna colpisce come i giornaloni che contano facciano da grancassa allo strappo diplomatico. Per sbandierare, con malcelata soddisfazione, il primo presunto passo falso del governo Meloni. La stampa italiana parla di “figuraccia” di Palazzo Chigi La difesa dele della credibilità internazionale del nostro paese viene calpestata. Ignorata, quasi ridicolizzata, di fronte alla ghiotta tentazione di processare il primo esecutivo di destra della storia repubblicana. Uno smacco indigeribile per idi sinistra. Che oggi si ...