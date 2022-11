Il difensore dell’Udinese Bijol parcheggia sulle strisce | una donna gli imbratta l’auto per protesta – La foto

(Di venerdì 11 novembre 2022)tadi lusso del calciatore Jaka23ennee della nazionale slovena. È questa ladi unacontro un parcheggio selvaggiopedonali in centro a Udine effettuato da. «Nonre qui», gli scritto sui finestrini assieme ad altre frasi. Secondo Trivenetogoal si tratterebbe di un pennarello indelebile, mentre altri riferiscono di un rossetto. È successo oggi pomeriggio, 11 novembre, attorno alle 15 prima della partenza del calciatore per la trasferta di Napoli. Erano stati chiamati i vigili, ma nell’attesa laha estratto un oggetto dalla borsa e hato la carrozzeria e i vetri ...

Imbrattata l'auto di lusso del calciatore Jaka Bijol ,23ennee della nazionale slovena. È questa la protesta di una donna contro un parcheggio selvaggio sulle strisce pedonali in centro a Udine effettuato da Bijol. " Non ...Guai per Jaka Bijol. Ilha lasciato la sua automobile di lusso sulle strisce pedonali in centro a Udine e la cosa non è andata giù a una donna, che per protesta nei confronti del parcheggio selvaggio ...