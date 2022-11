Il Brutos che ha inventato la musica di notte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 novembre 2022) È stato il primo re delle notti radiofoniche, in quegli anni ‘70 così ricchi di talenti da costituire un’epoca d’oro difficilmente ripetibile. Ettore “Gerry” Bruno (nella foto con Peppino di Capri) aveva già alle spalle tanta esperienza internazionale, ma con la radio fu amore al primo suono. Nella tua lunga carriera hai fatto proprio di tutto, inaugurando la fascia notturna delle radio locali con “I Pipistrelli della”, cosa ti ha spinto a cimentarti in questo mondo? “La passione per la radio nacque molto tempo prima, dal dopoguerra. Ma solo nel 1976 decido finalmente di accettare in una piccola nascente Radio, Stramilano, una proposta di lavoro che mi permettesse di fare quello che immaginavo: un One Man Show notturno tipo Wolfman Jack, da mezzaalle due: per la prima volta in Italia collegamenti telefonici a due linee con gli ascoltatori. ...