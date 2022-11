Il boss di camorra Lino ' o cecato è stato ucciso a Napoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) AGI - Pasquale Angellotti, 54 anni, detto ''o", èin un agguato a. Il cvorpo ètrovato in un'auto di una traversa in via Liguria. Pluripregiudicato, era libero da quattro anni e a lungo èil braccio destro dei fratelli Lo Russo. Da oltre un anno gestiva il clan dei Capitoni egemone nel quartiere di Miano. Angellotti èimputato per il duplice omicidio di Salvatore Manzo e Giuseppe D'Amico, avvenuto nel giugno del 2004, e per l'omicidio di Raffaele Calcagno, nel comune di Ercolano. In entrambi i processi èpoi assolto. Era nella sua auto quando èaffrontato dai sicari in una strada stretta del quartiere. Ha tentato di sfuggire all'agguato, come testimonia la ...

