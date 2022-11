Il 16enne convocato da Mancini in Nazionale

Leggi su agi

(Di venerdì 11 novembre 2022) AGI - Per le due amichevoli dell'Italia contro Albania e Austria spicca la prima convocazione per Simone Pafundi, trequartista dell'Udinese classe 2006. Si tratta di uno dei talenti più puri emersi dalle giovanili italiane che a maggio, ad appena 16 anni e tre mesi, aveva esordito in serie A nei minuti finali della partita con la Salernitana battendo il record di debuttante più giovane in Serie A del ghanese Stephen Appiah (17 anni e 49 giorni). Sempre a maggio era già stato chiamato da Robertoper lo stage dei calciatori di interesse per la. Simone è nato Monfalcone il 14 marzo del 2006, da genitori napoletani trasferitisi in Friuli. A cinque anni inizia a giocare per la squadra del suo paese e si mette subito in luce per il talento fuori dal comune che lo porta a giocare sempre da 'sotto età'. Nel 2014 viene notato dall'Udinese ...