I THE JACKAL in copertina del nuovo Postalmarket

NL Newslinet

Anche Fabio Balsamo, componente del gruppo, parteciperà con grande voglia per bissare la vittoria, nella prima edizione, del suo compagno di gruppo Ciro Priello. Herbert Ballerina è in ...Gossip Fabio Balsamo, tutto sul nuovo concorrente di Lol 3: il successo con i[...] Fabio Balsamo non è solo uno dei volti dei: nel suo curriculum non mancano pres [...] Ebbene, tutto è ... Web. The Jackal: dalle pillole comiche, alle campagne adv. Tutto rigorosamente autoprodotto The Hidden Influence of the World’s Most Powerful Consulting Firm." Conducting hundreds of interviews, obtaining tens of thousands revelatory documents, and following the money, two prize-winning ...In copertina i THE JACKAL a sancire la nuova identità di Postalmarket. Una vetrina tutta italiana di brand e prodotti raccontati con amore, ironia e semplicità. L’amministratore delegato, Alessio Badi ...