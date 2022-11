I soldati ucraini entrano a Kherson come degli eroi | video

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ecco la festa della popolazione di, la città del Donbass passata ad inizio dell'invasione russa sotto il controllo di Mosca e che oggi, dopo la ritirata dell'Armata Rossa, è stata ripresa dall'esercito di Kiev.La popolazione ha atteso iper acclamarli e festeggiarli. Ovunque in città sono tornate a sventolare le bandiere giallo-azzurre al posto di quelle rosse

... confermando le prime notizie e i video diffusi sui social media che mostrano idi Kiev nel ... in seguito al quale 45 militarisono stati rilasciati. Lo riportano il Kyiv Independent e ...... scrive il Guardian, parlando dirussi feriti, abbandonati o fatti prigionieri nel corso della ritirata, e dei bombardamentimentre le truppe attraversano il fiume Dnpr. L'esercito ...Lo scrive il Guardian, parlando di soldati russi feriti, abbandonati o fatti prigionieri nel corso della ritirata, e dei bombardamenti ucraini mentre le truppe attraversano il fiume Dnpr.Il ritiro da Kherson non è un'umiliazione: è quanto affermato dal portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, in merito all'abbandono da parte dei soldati russi dalla città ucraina. Il ministro degli ...