I premi del MedFilm Festival 2022 | vince Ta Farda dell’iraniano Ali Asgari

(Di venerdì 11 novembre 2022) IDELRoma 3-13 NOVEMBRE – 28a edizione All’iraniano Tadi AliilO AMORE & PSICHE Si conclude con successo la 28a edizione del, ildedicato alle cinematografie del Mediterraneo, tornato in sala a Roma dal 3 al 13 novembre. Cinema Savoy, Museo Macro, Casa delle Letterature sono i luoghi che hanno ospitato il programma: 11 giorni di proiezioni, meeting professionali, masterclass nelle università, incontri con giovani autori e maestri del cinema. Anche quest’anno una selezione dei film è stata fruibile online, fino al 13 novembre, su ITsART, la piattaforma per la cultura del MIC. Il ...

Agenzia ANSA

Alberto a sua volta si sarebbe risentitocomportamento della moglie, tanto da imporle di darsi ... Dopo aver visto la Principessa al fianco di Alberto a New York per iintitolati a Grace Kelly ...... questa la soglia entro cui le aziende possono riconosceree bonus ai dipendenti senza pagare le tasse sulle somme erogate è salita di 2400 euro. Il tutto grazie all'effettonuovo decreto ... Aiuti a imprese, contanti e premi, sostegni per 9mld Il premio 'Lean Healthcare e Lifescience Award 2022', giunto alla quinta edizione, ha visto concorrere 206 progetti, presentati da 92 aziende socio-sanitarie pubbliche e private. Scopo del concorso: ...L'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori ha assegnato i riconoscimenti relativi alla stagione 2021-22: scopriamoli tutti ...