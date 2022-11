I Black Eyed Peas pubblicano il nuovo disco Elevation

(Di venerdì 11 novembre 2022) , in radio il singolo Simply The Best feat Anitta ed El Alfa Da oggi, venerdì 11 novembre, è disponibile in digitale e versione CD(Epic / Sony Music – https://.lnk.to/), l’attesissimoalbum del gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards. Al suo interno anche le collaborazioni con Daddy Yankee, Nicky Jam, Bella Poarch, Ozuna & Farruko, Nicole Scherzinger.Tracklist SIMPLY THE BEST (feat. Anitta & El Alfa) MUEVELO (feat. Anuel AA & Marshall Jefferson) BAILAR CONTIGO (feat. Daddy Yankee) DOUBLE D’Z (feat J Rey Soul) DANCE 4 U IN THE AIR GUARANTEE FIRE STARTER GET DOWN (feat. Nicky Jam) FILIPINA QUEEN (feat. J. Rey Soul) NO ONE LOVES ME (feat. ...

