Highlights Trento-Menen 3-0 | volley Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilcon glidi Trentino Itas-Decospan Vt3-0, match valevole per la prima giornata del girone D delladimaschile. Vittoria senza esitazioni per i ragazzi di coach Lorenzetti, sempre in controllo del match contro la giovane compagine belga che non ha avuto i mezzi per contrastaredavanti al pubblico amico. Protagonisti assoluti Daniele Lavia e Gabriele Nelli, che hanno chiuso la partita con 21 e 19 punti rispettivamente. GLISportFace.

Eurosport IT

