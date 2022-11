Heroes Internation Film Festival | al via la terza edizione

Leggi su funweek

(Di venerdì 11 novembre 2022) È stata presentata alla Casa del Cinema di Roma ladiche si terrà nello stesso luogo dal 24 al 26 novembre. L’2022 celebra la legacy creativa che dominerà il prossimo anno cinematografico e audiovisivo in tutto il mondo: Maestri Analogici & Artigiani Digitali.alè ildelle maestranze e del rapporto tra Arti Visive e Cinema, e mette in risalto artisti e professionisti del cinema e della serialità di genere horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro illavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online. Sei anteprime italiane, tre grandi ospiti ...