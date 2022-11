Guarda che aaahhh! | panico in studio | Carmen Russo crolla a terra | Guarda

All Music Italia

Se li porta dentro e addosso, gli anni Ottanta, ma, come ogni artistasi rispetti,avanti e lancia cuore e passioni oltre l'ostacolo. 'Non ho nostalgia del passato', assicura Tony Hadley in arrivo in Italia dal 22 novembre col suo '40th Anniversary Tour' , ...Veronica Pivetti, la sua casa va a fuoco: 'Sono viva per miracolo, ho salvato i cani' -LA NUOVA VITA - Oggiha 59 anni, Irene parla a Pomeriggio Cinque e a Barbara D'Urso racconta del suo ... Tiziano Ferro: testo e significato di “Ambra/Tiziano” brano in duetto con l’Angiolini Il durissimo rimprovero dell’allenatore parte da lontano. Le avvisaglie della rottura già a inizio stagione. Eppure Rick era uno dei fedelissimi ...Perdere non fa mai piacere, ma Danilo Iervolino non era contrariato per la sconfitta in sé mercoledì sera all'uscita dal Franchi. In casa Salernitana si convive con una ...