Grande Fratello Vip | Micol Incorvaia canta “Faccetta nera” Scoppia la bufera | “Che schifo | squalificatela”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nuovo giorno, nuova polemica, nuovo rischio espulsione. Siamo alVip7, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Qui, stando a quanto riportato anche da Repubblica, sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto indignare il web. La protagonista dell’episodio disdicevole pare sia stata, ieri 10 novembre, poco prima della puntata in diretta su Canale 5. Mentre si stava preparando insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi, la ragazza avrebbe cominciato a canticchiare: “, bell’abissina…”, la canzone risalente al 1935, ovvero all’orrendo regime fascista guidato da Benito Mussolini. Dal video che sta circolando in queste ore su Twitter non si vede chiaramente chi stia intonando il brano, ma molti utenti non ...

Grandi polemiche per quello che è avvenuto nella casa del Vip poco prima della puntata andata in onda ieri, giovedì 10 novembre. Micol Incorvaia, mentre si truccava insieme ad altre concorrenti, ha intonato le parole di "Faccetta Nera".