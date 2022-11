Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’amore libero forse tanto libero non è. Nella puntata di ieri, giovedì 10 novembre, delVip 7 una sincera Giaele De Donà ha confermato di essersi presa una sbandata per Antonino Spinalbese, ma allo stesso tempo di essere pronta a fare due-tre passi indietro per amore del marito Bradford Beck. Linea mantenuta anche dopo la fine della puntata, quando si è detta pronta a lasciare la casa qualora ille dia una conferma sulle condizioni critiche in cui verserebbe il suocero. LesulVip fanno riferimento alla puntata di ieri sera. A seguire le ultimissime notizie sul reality show di Alfonso Signorini, in onda il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. Le...