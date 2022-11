Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Isa sulla sedicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Praticamente ladi ieri delVip 7 è iniziata dopo le 23 perché prima di quel momento io fatico a descrivere l’inutilità di ciò che si è visto! Con tutte le situazioni che si creano nella Casa e tutti i potenziali siparietti trash che si potrebbero mettere in piedi, abbiamo passato più di un’ora totalmente a caso a convincere un già convintissimo Luca Salatino a non uscire dal programma. Cioè ma quello è stato un blocco palesemente creato per intero dagli autori per cercare di sfruttare l’appeal della coppia uominiedonniana, perché sinceramente il pericolo che Luca lasciasse la Casa non è mai concretamente esistito, a Soraia Ceruti non è mai passato per la testa di metterlo di fronte ad una scelta (non a caso era Alfonso Signorini a metterle palesemente le parole in bocca, ma lei col cavolo che avrebbe dato a ...