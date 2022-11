Governo Meloni | il regalo fiscale per i presidenti di Serie A è solo rimandato E si scandalizza persino Renzi | “Siamo impazziti?”

(Di venerdì 11 novembre 2022)Matteosiper gli aiuti di Stato al pallone. Sul tavolo dell’emendamento “salva-A” è già pronto: il 16 dicembre scade la sospensione di Irpef e contributi che le società professionistiche non pagano da inizio anno con la scusa del Covid. Un’enorme cartella esattoriale che oscilla tra 500 milioni e un miliardo che le squadre dovrebbero saldare tutta insieme fra poche settimane, ma non sono in grado di onorare. Il neoministro dello Sport, Andrea Abodi, sembra intenzionato a venire incontro alle esigenze dei patron, con una rateizzazione pluriennale, ma il provvedimento non è entrato nell’ultimo Decreto Aiuti licenziato dal Consiglio dei ministri. E adesso sembra pronta a scatenarsi anche la bagarre politica. “Pare che il ...

... Parigi blocca l'accordo sull'accoglienza di 3500 rifugiati L'Ue schiaffeggia ladopo la sceneggiata di Catania: 'L'Italia non rispetta le regole' Saviano spara a zero sul: "L'...Non sono passate neppure tre settimane dall'insediamento del, ma i danni, per ora sul piano internazionale, sono superiori ad ogni previsione. Rischiano di essere irreversibili. Il respingimento dei naufraghi della Ocean Viking ha provocato una ...Roma, 11 nov. (askanews) - La Ocean Viking della SOS Mediterranée è approdata a Tolone, il porto militare francese designato da Parigi come luogo sicuro per lo sbarco dei 230 migranti a bordo dopo ven ...Per il resto in conferenza stampa Meloni ha rivendicato che il decreto prevede 9,1 miliardi di euro “destinati prevalentemente a dare immediata risposta a famiglie e imprese” per il caro bollette, ...