Governo | bollette e trivelle | cosa ha deciso il Cdm – LIVE

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nuovo consiglio dei ministri e stavolta non si parla di rave party, migranti o chissà cos’altro. Ilentra a pieno titolo nella questione economica con l’approvazione del dl aiuti quater. Dentro il decreto, molte mosse economiche per provare a calmierare l’impatto che avrà la crisi energetica sull’Italia. Ma non solo. Via libera allePartiamo dalle, di cui tanto si è parlato. Nell’ultima conferenza stampa il premier lo aveva annunciato: ilintende sbloccare nuove perforazioni nell’Adriatico se le aziende che vinceranno le concessioni garantiranno gas “subito” per le aziende energivore. Il decreto aiuti quater prevede “il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia. Le trivellazioni saranno possibili “nel tratto di mare compreso tra il 45esimo parallelo e il parallelo passante ...

Come ne parleremo con ilman mano che ci andremo a confrontare sui temi di attualità'. Il ... Lavoro, caro, fisco, pensioni e reddito di cittadinanza sono le priorità dell'Ugl. 'Il ...Lo interpretiamo come una ulteriore tredicesima per i lavoratori per pagare le" ha annunciato meloni. Il Consiglio dei ministri di ieri Il, su proposta del ministro Giancarlo ...Poco più di 9 miliardi di euro contro il caro energia. Il governo ha licenziato ieri sera l’atteso dl Aiuti quater, un provvedimento che - per usare le parole ...Dl aiuti quater: sblocco delle trivelle, proroga dei crediti di imposta per luce e gas pagati dalle imprese e del taglio delle accise sui carburanti, benefit aziendali esentasse a 3mila euro, possibil ...