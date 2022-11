“Gossip Girl” | arriva la seconda stagione | le anticipazioni

(Di venerdì 11 novembre 2022) In onda il 2 dicembre Farà il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 2 dicembre ladi. Sono stati così rilasciati oggi trailer ufficiale e key art. Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan. Gli episodi sono sempre basati sui romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. SINOSSI È il secondo semestre dell’ultimo anno eè intenzionata a non dare tregua a nessuno controllando le vite scandalose e le bugie dei rampolli dell’élite di Manhattan. D’altronde bisogna dare al proprio pubblico ciò che il proprio pubblico vuole. Ora è dunque tempo per lei di tornare ...

