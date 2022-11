Gorillaz | disponibile da oggi il singolo Baby Queen

Leggi su zon

(Di venerdì 11 novembre 2022) I, la band virtuale inglese creata da Damon Albarn dei Blur e dall’artista Jamie Hewlett, pubblicano il nuovo” estratto dal prossimo album ‘CRACKER ISLAND’ in uscita il 24 febbraio 2023 per Parlophone Ihanno anche annunciato che si esibiranno all’MTV Worldstage il 12 novembre presso l’iconica Tonhalle Concert Hall! La band si esibirà il giorno dopo anche agli EMas dove sono stati nominati nella categoria “Best Alternative”. Con 15 miliardi di stream globali combinati e 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube, la più grande band virtuale del mondo è esplosa su TikTok all’inizio di quest’anno, accumulando oltre 2,5 milioni di follower e 22,7 milioni di visualizzazioni in meno di 6 mesi. La band ha molte sorprese per i fan in vista dell’uscita del settimo ...