Giovani e lavoro | aumenta il numero di disoccupati in Italia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il 2020 non è stato un anno facile. Il Covid-19 è esploso in Cina e si è diffuso in tutto il mondo, costringendo milioni di persone ad affrontare un’emergenza sanitaria importante, inizialmente sottovalutata. La costrizione in casa ha danneggiato tutti, ma in particolar modo idi età compresa tra i 14 e i 29 anni. Secondo recenti studi europei, infatti, la disoccupazionele èta del 21,81% rispetto ai livelli pre-pandemia. Piùal SudAnche inil livello deifa molto paura dal momento che i NEET, under 35 che non lavorano, sono in stretta maggioranza rispetto alle altre nazioni d’Europa. Dati alla mano risulta che i NEET insiano più di 3 milioni di cui 1,7 donne; mentre il Meridione registra la più alta ...