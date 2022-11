Giornalismo ambientale | a Ecomondo il Conai premia giovani cronisti

(Di venerdì 11 novembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Si è tenuta a, presso la Fiera di Rimini, la cerimonia di consegna della prima edizione del premio per giornalisti italiani promosso dal Consorzio nazionale imballaggi, la “Feniceper ilgiovane”. Premio che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica e dell’Ordine dei giornalisti. A ottenere il riconoscimento sono stati Eugenio Montesano, di Rai Basilicata, per un servizio video sulla carenza di impianti di gestione dei rifiuti, e Simone Fant di Materia Rinnovabile, per un articolo sul riciclo delle mascherine.“Il compito istituzionale del– ha detto a margine dell’evento Luca Ruini, presidente del Consorzio – è anche quello di riuscire a raccontare il nostro mondo. Sempre di più questo tema sta diventando ...

Italpress

