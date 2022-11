Giorgia Meloni sul nuovo decreto | Abbiamo dato risposta immediata a famiglie e imprese LA DIRETTA

ROMA. Un portafoglio di 9,1 miliardi provenienti dall'extragettito fiscale per contrastare il caro bolletta. È quanto ha annunciato il premierin conferenza stampa sull'esito del Consiglio dei ministri di ieri come "risposta immediata" all'aumento dei costi per le famiglie. "Con il via libera al decreto " dice Foti - arriva ...Lo afferma la premierparlando del Superbonus 2022 - 11 - 11 10:36:20: con Superbonus buco da 38 miliardi, aiutava i ricchi 'Sul Superbonus voglio dire che nasceva ...Continuiamo il lavoro di organizzazione della squadra" . Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. (ANSA).Nel gioco chiamato Les migrants se vai a vedere le carte (francesi) quasi sempre si nasconde un bluff e così l’Eliseo non può fare ...