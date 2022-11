Gioia del Colle | i calici di San Martino Da oggi

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 11 novembre 2022) Di seguito il comunicato: È tutto pronto adelper la seconda edizione de “Idi San”. Anche quest’anno, nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 novembre, saranno i suggestivi vicoli del centro storico ad ospitare uno degli eventi più attesi della stagione autunnale, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per promuovere e valorizzare le eccellenze enologiche del territorio. Organizzata in collaborazione con il Consorzio Vini Dopdel, il Comitato Centro Storico, il presidio Slow Food, l’associazione “I Bisbiglii dell’Anima” ed il ComitatoFest, la manifestazione si svolgerà lungo il percorso che partirà da via Carlo III di Borbone e si articolerà in via Michele Petrera, via Serpente, via Antonio Spada, via Piottola, ...