Ginnastica artistica | quando si disputano i Mondiali 2023? Calendario anticipato! Tutte le date | ci si qualifica alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Idisi disputeranno ad Anversa (Belgio) da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre. La rassegna iridata andrà dunque in scena con largo anticipo rispettoconsuete abitudini, che di solito collocano l’evento più importante della stagione nella seconda metà del mese di ottobre (nel 2022 addirittura a inizio novembre, la kermesse si è conclusa settimana scorsa a Liverpool). Sarà dunque lo Sportpaleis, con la sua attrezzatura Spieth, a ospitare la competizione che assegnerà i pass per ledi Parigi 2024. A staccare il biglietto per i Giochi saranno le migliori nove squadre (escludendo le tre salite sul podio ai2022 e dunque già ammesse alla rassegna a cinque cerchi) e alcuni individualisti (attraverso il concorso ...