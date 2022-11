GF Vip | Luca Salatino piange sempre | retroscena bomba sui veri motivi | c’entra la tossicodipendenza?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri del reality show,ha ricevuto la visita della sua Soraia, la quale lo ha esortato a cambiare registro. La ragazza è entrata nella casa proprio con l’intento di supportare il suo fidanzato esortandolo a smettere dire L'articolo proviene da KontroKultura.

Francesco Monte furioso con Antonella Fiordelisi . La coinquilina del Grande Fratelloha confessato all'interno della casa di aver avuto un flirt con Francesco Monte , in un periodo ... l'ex...GF, l'aut aut di Soraia a: 'Adesso basta, stiamo male tutti'. Salatino in lacrime Gf, Sonia Bruganelli: 'Antonella giocatrice basica, Edoardo un sottone' GF, puntata del 10 novembre: ...Nell'ultima puntata del GF Vip, Pamela Prati è stata eliminata e ha così raggiunto Alfonso Signorini in studio. E proprio nello studio di Canale 5 è arrivato ...Dopo la Nomination di ieri e i diverbi avuti durante le scorse settimane, i VIP si concedo un pacifico faccia a faccia ...