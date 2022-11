Gf Vip 7 | sedicesima puntata | eliminata Pamela Prati Scontro infuocato tra Antonella Fiordelisi | Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 novembre 2022) È appena terminata ladel Gf Vip 7, in studio Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Presente anche Giulia Salemi che si occupa della parte social del programma. L’ultimo appuntamento del giovedì sera si è aperto con Luca Salatino e la continua nostalgia della sua fidanzata Soraia Ceruti. L’ex tronista fin dall’inizio del reality show ha sentito una forte mancanza nei confronti di Soraia. I due innamorati si sono incontrati e prima della sorpresa il conduttore ha consegnato una lettera della ragazza a Luca. Soraia lo ha messo davanti ad una scelta, cambiare il suo atteggiamento oppure uscire dalla Casa con lei: Il nostro amore è gigantesco e quando usciremo avremo tutta la vita per stare insieme È importante che non ci fai soffrire perché se ti vedo così soffriamo noi e tutte le persone che ti ...