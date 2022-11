Gf Vip 7 | Charlie Gnocchi svela cosa ci sarebbe dietro le lacrime di Luca Salatino | “Ha diversi problemi…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ledial Gf Vip 7 continuano a far discutere dentro e fuori la Casa, perciò stavolta è il turno di. Il fratello del più celebre Genesi è lasciato andare ad alcune intime esternazioni riguardanti il privato di. In particolare, nel corso di una conversazione con Nikita Pelizon,hato che lui ed Amaurys siano a conoscenza di un passato oscuro diquello il reale motivo delle sueha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto ‘voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te’. Nessuno può sapere questa, ...