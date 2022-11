Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi critica Edoardo Tavassi | interviene la sorella Guendalina

Perché l'ex diFiordelisi era in studio al GFnelle prime puntate Da qualche ora sta circolando sui social una foto di Gianluca in studio. Non dovrebbe stupire più di tanto, in realtà, ma tanto è ...Cosa ha dichiarato quest'ultimaFiordisi asfaltata da Sonia Bruganelli al Grande fratelloFiordelisi n el corso dell'ultima puntata del Grande fratelloè stata attaccata ...Nella notte, dopo la puntata del Gf Vip di giovedì scorso, Oriana Marzoli è sbottata con Antonella Fiordelisi ma non per qualcosa che ha fatto la schermitrici, piuttosto per via di quello che le hanno ...L’affaire Donnalisi è sempre più controverso. In molti non credono alla verità del rapporto, secondo Sonia Bruganelli spinto a tavolino dai genitori di Antonella perché abbia successo al GFVip… Leggi ...