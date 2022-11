Gentiloni | per bilancio Italia servono cautela e investimenti

Ma, come ha più volte sottolineato il commissario Paoloillustrando i documenti della Commissione, il quadro complessivo è di estrema incertezza,cui non è detto che tali previsioni si ...... oggi a Bruxelles."Riguardo all'Italia - ha osservato- , vorrei dire che in fondo i trend che vediamo nella riduzione del debito e nell'andamento dei deficit sono abbastanza comparabili ...Bruxelles, 11 nov. (askanews) - Il rallentamento, rilevato dalla Commissione europea nelle sue previsioni economiche, del calo del deficit ..."L'Italia ha bisogno di cautela ma anche di una certa dose di ottimismo che per fortuna le nostre imprese non hanno mai perso". Così il commissario Ue Paolo Gentiloni a margine della presentazione ...