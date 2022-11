Gas | prezzo chiude in discesa | sotto i 98 euro

RaiNews

Ildelchiude l'ultima seduta della settimana in discesa complice il clima mite che consente di non ridurre gli stoccaggi. Ad Amsterdam segna un - 13,75% a 97,85 euro al megawattora e si ...In base all'ultimo monitoraggio sulle offerte presenti sul portale offerte dell'Arera, Assoutenti ha rilevato che con i contratti per ilbloccato (ovvero quelli con tariffe fissate per ... Borse miste, scende il prezzo del gas (ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il prezzo del gas chiude l'ultima seduta della settimana in discesa complice il clima mite che consente di non ridurre gli stoccaggi. Ad Amsterdam segna un -13,75% a 97,85 ...Il termine del mercato del gas per le famiglie e le imprese, contenuto all’interno del decreto Aiuti Quater, modifica l'attuale scadenza ...